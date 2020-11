Calaiò: “C’è un azzurro che mi fa letteralmente impazzire, è straordinario”

L’ex azzurro Emanuele Calaiò ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “C’è un giocatore del Napoli che mi fa letteralmente impazzire, è straordinario e lo farei sempre giocare, parlo ovviamente di Piotr Zielinski, ha una marcia in più. Ripeto, fosse per me, giocherebbe sempre titolare a centrocampo. Ma poi se lanci lui, devi toglierne uno in attacco”.

“Mertens è mio amico, ma nelle ultime partite non si sta esprimendo al meglio, per cui farei a meno di lui e metterei Zielinski a centrocampo. Il belga è una certezza, ma non lo vedo in formissima come altre volte, quindi preferirei far giocare diversamente inserendo il polacco. La fortuna del Napoli è stata aver comprato Tiemoué Bakayoko, è un mediano veramente straordinario, con lui il Napoli ha trovato il calciatore che mancava per rendere più forte la mediana”.