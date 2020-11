Avversario Napoli – Pioli attende notizie su Romagnoli

E’ ancora lontano il big-match del San Paolo Napoli-Milan, visti gli impegni delle Nazionali, ma il tecnico dei rossoneri Pioli attende i giocatori per la sfida contro gli azzurri. L’unico rimasto dei big è Ibrahimovic, che aveva bisogno di ricaricare le batterie, visti i tanti impegni nelle ultime settimane. L’ex mister di Lazio, Fiorentina e Bologna però aspetta notizie da Romagnoli, che si era fermato durante il riscaldamento prima della gara contro l’Hellas Verona. Il difensore del Milan è rimasto a Coverciano, ovviamente non giocherà in nazionale, mentre si attendono gli esiti per Saelemekers, guai fisici con il Belgio.

Fonte: Adriano Ancona Corriere dello Sport