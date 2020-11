AMICHEVOLI INTERNAZIONALI – Italia-Estonia, formazioni ufficiali. Di Lorenzo dal primo minuto

Questa sera allo stadio “Franchi”, l’Italia affronterà l’Estonia, in una sfida amichevole e dove scenderà in campo una formazione con diverse novità. Il c.t. Evani manderà in campo tra gli altri anche Di Lorenzo, Bastoni e in attacco Lasagna.

ITALIA (4-3-3) – Sirigu; Di Lorenzo, D’Ambrosio, Bastoni, Emerson Palmieri; Gagliardini, Tonali, Soriano; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All. Evani.

ESTONIA (4-2-3-1) – Meerits, Teniste, Baranov, Mets, Pikk; Ainsalu, Soomets; Liivak, Miller; Marin; Sappinen. All. Voolaid.

La Redazione