AMICHEVOLE INTERNAZIONALE – Italia-Estonia 4-0, assist e ottima prestazione di Di Lorenzo

Allo stadio “Franchi” l’Italia sperimentale di Alberigo Evani ha affrontato l’Estonia per un amichevole importante per confermare il ranking Uefa. Gli azzurri passano con Grifo, sponda di Lasagna e il calciatore nato in Germania, tira a giro, imparabile per il portiere estone. Il match è senza storie, ma si nota un Di Lorenzo in gran spolvero. Il terzino del Napoli fornisce l’assist per il gol di Bernardeschi che supera Meerits. Il laterale azzurro sfiora anche la rete personale, attacca il primo palo e manda sul fondo di poco. Nella ripresa per gli ospiti Pekk impensierisce Sirigu. Partita che si vivacizza nel finale con due rigori, il primo lo trasforma Grifo e il secondo con Orsolini. Domenica per l’Italia, che spera di riavere Mancini, visto che è stato colpito dal Covid-19, affronterà per la Nations League la Polonia a Reggio Emilia, un successo per tornare al primo posto, probabilmente tornerà tra i titolari anche Lorenzo Insigne.

ITALIA-ESTONIA 4-0

14′ e 75′ rig. Grifo, 27′ Bernardeschi, 86′ rig. Orsolini

ITALIA (4-3-3): Sirigu 6; Di Lorenzo 6,5, D’Ambrosio 6 (80′ Calabria s.v.), Bastoni 6, Emerson 5,5 (79′ Lu. Pellegrini s.v.); Soriano 6, Tonali 5 (46′ Pessina 6), Gagliardini 6; Bernardeschi 6,5 (71′ Orsolini 6), Lasagna 6 (71′ Pellegri 5,5), Grifo 7 (80′ El Shaarawy s.v.). All.Evani 6,5

ESTONIA (4-2-3-1): Meerits; Teniste (46′ Lilander), Baranov, Mets, Pikk (79′ Jaervelaid); Ainsalu (46′ Tur), Soomets; Liivak, Miller (58′ Sorga), Marin (46′ Tunjov); Sappinen (58′ Lepik). All.Voolaid

Ammoniti: D’Ambrosio

A cura di Alessandro Sacco