A. Castaldo, penalista: “Storco il naso da giurista, non da tifoso”

Gli studiosi di diritto, non i tifosi si sentono offesi dalla sentenza di ieri della Corte d’Appello in merito a Juventus-Napoli. Infatti, c’è irritazione, tra le pieghe di regole che sembrano tradite e che Andrea Castaldo, ordinario di Diritto Penale all’Università di Salerno, rifiuta da giurista mica da tifoso, mentre Juventus-Napoli sparisce (per ora) dall’orizzonte. «Perché è al giurista che questa sentenza che fa storcere il naso. Ci sono accuse molto gravi, le quali – fossero vere – fonderebbero non soltanto un comportamento antisportivo ma soprattutto un’ipotesi astrattamente rientrante nel reato di frode sportiva. E questa è una motivazione censurabile con accuse che offendono il sentimento della gente».

