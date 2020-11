Zampa: “Vaccino? I cittadini comuni potranno essere vaccinati entro l’estate”

Il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, è intervenuta a LA STAMPA, ecco le sue parole:

“Ci sarà un provvedimento che riguarderà Natale: si deve dire che non deve essere un Natale solitario, ma che le famiglie possono riunirsi nel nucleo ristretto, parenti di primo grado, fratelli e sorelle. La gran parte delle restrizioni attuali è bene che restino, magari con un allentamento del rigore per alcuni esercizi. Non vedo controlli e sanzioni. Credo sia passata una narrazione minimalista e molti scienziati e molti politici non hanno contribuito a mantenere il rigore necessario. Vaccino? I cittadini comuni potranno essere vaccinati entro l’estate. Ma anche i medici di base devono in questa fase fare la loro parte, con visite e tamponi, altrimenti rischiano la convenzione con lo Stato”.