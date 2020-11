Sulla sentenza la Juventus è serena, ma non vuole farsi cogliere impreparata

Ieri sera, il Giudice della Corte d’Appello Sandulli, ha deciso di rinviare nei prossimi giorni la sentenza sulla partita non disputata Juventus-Napoli. Il club bianconero è sereno, sa di essere nel giusto, essendoci dei protocolli ben precisi, come disse Andrea Agnelli. In caso di ribaltamento della sentenza del Giudice Sportivo Mastandrea, la società piemontese non si farà cogliere impreparata e si muoverebbe nelle sede opportune.

Fonte: Federico Bonsignore Corriere dello Sport