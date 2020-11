Solo l’Inter meglio del Napoli in un particolare della fase difensiva

Ci vuole massima attenzione e chi non sta sul pezzo può finire in tribuna. Il Napoli subisce 8.5 tiri a gara, solo l’Inter fa meglio in A, ma di un solo decimale: 8.4 conclusioni subite a partita. Quando non si ragiona con una sola testa, però, ci si scollega e ci si ritrova anche a fare letture sbagliate. È successo in tutti i gol subiti finora dal Napoli: ripartiti tra terzini e centrali gli errori di lettura individuale, frutto di un black out dell’organizzazione collettiva. Basti passare al gol di Lammers dell’Atalanta e a quello di Muric del Rijeka per avere un feedback dell’importanza del coefficiente di attenzione. Tutto questo sfruttando anche la forza fisica e la capacità di contrasto: non è un caso che il Napoli sia la squadra che completi più contrasti a gara del campionato, 18.7. Tackle che, però, non conducono gli azzurri ad esser fallosi (il Napoli è la squadra che commette men infrazioni a partita). M. Giordano (Il Mattino)