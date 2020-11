SERIE A FEMMINILE – Data e orario di San Marino Academy-Napoli

Domenica di scontri diretti per la serie A femminile, oltre a A.c. Milan-Roma per i primi posti della classifica, si giocherà la sfida per la salvezza San Marino Academy-Napoli femminile. Per le azzurre di Marino, occasione per raccogliere qualche punto, mentre le padroni di casa per confermare il buon punto sul campo dell’Hellas Verona. La gara si giocherà domenica 15 Novembre alle ore 12,30 all’Acquaviva Stadium e verrà trasmessa dai canali Sky e Tim Vision.

Fonte: Napoli femminile facebook