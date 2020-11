Roma: Anche Kumbulla è risultato positivo al Covid-19

Ancora un caso di positività al Covid-19 nella Roma. Oltre a Edin Dzeko, a Boer e ai tre positivi emersi nelle ultime 24 ore – Fazio, Pellegrini e Santon – anche Marash Kumbulla è risultato positivo al coronavirus.

A comunicarlo è lo stesso difensore su Instagram: “Ciao a tutti! Dall’ultimo tampone effettuato sono risultato positivo al Covid-19, ma per fortuna sto bene e non ho sintomi. Nessuno può dirsi totalmente al riparo da questo virus, vorrei quindi sensibilizzare tutti voi ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra salute e quella degli altri. Un saluto a tutti i tifosi e un pensiero d’affetto a tutte le persone che stanno attraversando un momento difficile. Ci rivedremo presto in campo!”, si legge nel posto pubblicato da Kumbulla.

Una brutta notizia per tutto l’ambiente giallorosso, con il difensore classe 2000 che da adesso sarà sottoposto a quarantena. Kumbulla che è rimasto in panchina nell’ultima gara di campionato vinta dalla Roma contro il Genoa al Ferraris. Fonte: gianlucadimarzio.com