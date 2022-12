Polverosi: “Quando si parla di calcio italiano si parla di Nazionale. Non è giusto soffermarsi solo sulle Nazionali”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alberto Polverosi, Corriere dello Sport: “Fatico a capire ogni volta che si prendono decisioni contro la Nazionale. Gli azzurri hanno un valore storico che non gli viene riconosciuto, è sempre stato così, ora ancor meno. Quando si parla di calcio di un Paese, non si parla del Manchester City che ha argentini ed uruguayani, si parla d’Inghilterra. Quando si parla di calcio italiano, si parla della Nazionale, non di Napoli o Juventus strapiene di stranieri. Adesso c’è un problema legato alla salute e per questa dovremmo per forza fare delle rinunce. La Nations League, secondo me, avrà uno stop e se ne parlerà nel 2023. Il prossimo turno non credo si giocherà. È utile ora la Nazionale? Mah, in questo momento… al tempo stesso mi chiedo, se non si devono giocare le partite, si possono mandare i giocatori regioni per regioni? È giusto che la Fiorentina vada a giocare a Torino? Il problema va allargato, non è giusto soffermarsi sulle Nazionali. Se c’è qualcosa da togliere, viene sempre tolta alle Nazionali. Può darsi che mandandoli fuori intensifichi il contagio, ma se non lo fai, non è che il virus scompare. Bisogna riuscire a convivere col virus, anche spostandosi. Sarri alla Fiorentina? Mi pare sia una possibilità. Bisogna vedere il lavoro che farà Prandelli, se gli comprano dei giocatori “.

