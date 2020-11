Perillo: “Lozano è l’uomo in più, Gattuso lo ha rivitalizzato”

Il giornalista Antonello Perillo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione Il Sogno Nel Cuore: “Complimenti al Napoli per la vittoria di ieri a Bologna. L’uomo in più è stato Lozano. Per me è come se fosse un nuovo acquisto. E’ stato bravo Gattuso a rivitalizzarlo. Ancelotti, invece, non riusciva a farlo esprimere al meglio. E’ un segnale che il Napoli punta molto su Hysaj. Mi sento di sbilanciarmi. Secondo me Hysaj resterà a Napoli”.