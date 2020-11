Lazio – Il caso tamponi tiene banco: Cairo punta al 3-0 a tavolino

AUDIZIONE

Il caso è nato in seguito alla difformità dei controlli eseguiti dalla Synlab in sede europea per le partite di Champions e rispetto alla trasferta di Torino, quando Inzaghi impiegò Immobile, Leiva e Strakosha. I tre giocatori sono stati bloccati. E posti sabato in isolamento domiciliare dalla Asl Roma 1 dopo la positività comunicata dal Campus Biomedico. Dove erano stati venerdì per un altro controllo. Martedì avevano ricevuto il divieto dall’Uefa di partecipare alla trasferta di San Pietroburgo e la Lazio aveva contestato l’esito del tampone, positivo per la Synlab e negativo per la Futura Diagnostica. Cairo ha presentato due esposti. Punta a ribaltare il 3-4 del primo novembre, trasformandolo in una vittoria per 3-0 a tavolino.

La Lazio si difende reclamando la negatività dei tamponi. A cui erano stati sottoposti Immobile e Leiva, subentrati nella ripresa. Nelle partite Champions con Bruges e Zenit, pur contestando gli esiti e chiedendo le controanalisi come era successo per Hoedt e Pereira (verdetti ribaltati). Lotito si era allineato alle decisioni dell’Uefa. Ora toccherà alla magistratura fare chiarezza. Stabilendo se i tamponi di Avellino sono stati eseguiti in modo regolare o meno, se c’è stato o meno un coinvolgimento della Lazio. Le ipotesi, anche in questo caso, sarebbero tre.

La società come eventuale parte lesa e danneggiata dal laboratorio, con una parte attiva e fraudolenta e allora significherebbe sprofondare (anche dal punto di vista sportivo) in un processo dalle inevitabili conseguenze, oppure dalla parte totalmente della ragione (tamponi regolari) come sostengono Lotito e Pulcini sgonfiando subito la tempesta. Ecco perché il medico della Lazio diventa una chiave fondamentale dell’inchiesta. Questa mattina, accompagnato dall’avvocato Gentile, in via Campania verrà ascoltato dagli 007 federali. Che lo avevano già convocato nelle ore in cui la Lazio si trovava in Russia. Nei prossimi giorni verrà convocato anche dalla Procura di Avellino. Per ora, è bene chiarirlo, non è indagato. Fonte: CdS