Lazio – Quanti gene N sono stati considerati totalmente negativi?

GENE N

Figc e magistratura indagheranno sul carteggio e sulle comunicazioni della Lazio alla Asl. L’eventuale mancata segnalazione di un caso Covid. Se anche un giocatore non è stato utilizzato in partite di campionato, potrebbe essere sanzionata con una multa in ambito sportivo, ma diventerebbe un reato penale di cui rispondere ad Avellino. Ancora peggio se fossero stati falsificati i risultati di un tampone, ipotesi respinta con forza dalla Lazio. Il punto dirimente ruota intorno al famigerato gene N, aspecifico del Covid, considerato negativo da Avellino (o da Pulcini?) e positivo dagli altri laboratori (Synlab e Campus Biomedico) pur trattandosi di soggetti asintomatici e non contagiosi. Quanti gene N sono stati considerati totalmente negativi nello spogliatoio della Lazio? Fonte: CdS