La sosta porta lontano gli azzurri, ma avvicina una firma

La sosta per le Nazionali. Una volta occorreva per tirare il fiato, adesso ti tiene con il fiato sospeso. Si teme, inutile negarlo, che i tesserati in giro per il mondo, possano contrarre il Covid. Lo teme anche il Napoli. Non ne hanno fatto mistero sia De Laurentiis che Gattuso. Ma questa sosta, in casa azzurra, potrebbe voler dire anche una firma. Quella del tecnico calabrese sul contratto propostogli dal club partenopeo. Si legge su La Repubblica: “Durante la sosta firmerà il rinnovo del suo contratto col club azzurro, prolungato fino al 2023. De Laurentiis è convinto di poter aprire un ciclo con il tecnico calabrese e per questo ha accettato la sua richiesta di un nuovo accordo senza penali, ma ugualmente solido per la reciproca stima tra le parti”. Tra presidente e allenatore è stato stipulato un patto per il ritorno del Napoli in Champions. “De Laurentiis in effetti gli ha chiesto altro: riportare subito il Napoli in Champions. Questa sì una clausola vincolante, anche se non è scritta nel nuovo contratto”.