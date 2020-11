Juventus-Napoli, slitta la sentenza. Il club azzurro è ottimista

Ieri pomeriggio ci poteva essere la sentenza sulla vicenda Juventus-Napoli, con l’Asl che bloccò la partenza della squadra azzurra verso Torino. Giornata intensa ma al momento il Giudice della Corte d’Appello Sandulli non ha ancora emesso il verdetto sulla vicenda. Il ritardo è dovuto anche alla vicenda Roma che perse a tavolino contro il Verona, per la questione Diawara. Il club azzurro è ottimista sul verdetto, come confermano le parole dell’avvocato Mattia Grassani. “Non è mai stato dedicato tanto tempo a un dibattimento del genere abbiamo detto che le gare vanno giocate sul campo e le Asl sono diventate il tema dominante. Noi siamo nel giusto, volevamo partire per Torino, con un volo charter, ma non potevamo per una disposizione ben precisa. Abbiamo sostenuto che si deve cercare di dare credibilità al sistema sportivo. Juventus-Napoli può essere un caso-pilota, farà giurisprudenza e siamo convinti che andrà per il verso giusto, siamo ottimisti. Il tutto per rendere regolare il campionato, quindi ci sentiamo parte offesa”. C’è da attendere ancora un po’ quindi.

Fonte: CdS