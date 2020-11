In piena emergenza Covid-19 esordio da centrale nell’Italia di Di Lorenzo

In questo momento dove il Covid-19 sta tenendo tutti sotto scacco, calcio compreso, l’Italia del c.t. Roberto Mancini, assente a causa della positività, al suo posto Evani, pensa alla sfida contro l’Estonia. L’amichevole di domani avrà diverse assenze tra infortuni, casi Covid-19 e non solo. E’ probabile l’esordio da titolare con la maglia azzurra dell’esterno del Napoli Giovanni Di Lorenzo, probabilmente nel ruolo di centrale, zona di campo già ricoperta lo scorso anno e con discreti risultati. Esordio per Lasagna in attacco, Pessina e Tonali a centrocampo e in difesa di Bastoni. Insomma diversi cambi, prima poi delle due sfide decisive contro Polonia e Bosnia-Erzegovina.

Fonte: Andrea Santoni CdS