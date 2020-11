Grassani ottimista: “Dalla sentenza verrà fuori la credibilità del sistema”

C’è attesa. La sentenza dovrebbe arrivare in giornata, dopo il dibattimento di ieri. L’avvocato bolognese, Grassani, si è mostrato ottimista con De Laurentiis e l’ad Chiavelli. «Abbiamo messo in campo anima e cuore», ha commentato. Chissà se basterà. «Le Asl hanno avuto potere anche sul Potenza, sul Palermo. Dalla sentenza uscirà anche la credibilità del sistema sportivo. Il mancato accoglimento del nostro ricorso rischierebbe di compromettere la regolarità del campionato, diversamente il Napoli Calcio sarebbe l’unica società ad avere subito l’iniqua decisione dello 0-3 a tavolino. Il calcio non può vivere al di fuori della società, i medici sociali non possono violare plurimi provvedimenti. Juve-Napoli ha rappresentato il caso pilota finito su un binario morto. L’esito positivo del ricorso rappresenta il ripristino dell’etica sportiva».

Il Mattino