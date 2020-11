Giordano: “Le prossime partite del Napoli definiranno le gerarchie”

A Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Il Napoli ha avuto qualche passaggio a vuoto fisiologico e umano. Strategia comunicativa di Gattuso? Non ne faccio un caso, nascondere le cose è inutile. Se mandi uno in tribuna devi spiegare perché. Se la scelta è così estrema gli allenatori ne parlano. Gattuso sta usando un metodo più o meno personale che secondo me è condivisibile. Serve l’umiltà di chiedere scusa e ricominciare. Dibattiti sul modulo? Si fanno a Roma come a Palermo. Le prossime partite del Napoli definiranno le gerarchie e ci spiegheranno se veramente questo campionato può diventare rivoluzionario.”