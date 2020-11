Gianpiero Piovani (all. Sassuolo): “Le offese a Rita Guarino? Smentisco questa accusa così assurda”

In questi minuti era uscita la notizia di presunte frase ingiuriose del tecnico del Sassuolo Gianpiero Piovani nei confronti di Rita Guarino a fine gara della sfida contro la Juventus. Arriva da parte del tecnico delle neroverdi la ricostruzione dei fatti. “Ho letto in questi minuti di frase offensive nei confronti di Rita (Guarino), ma posso dirti che è un’accusa assurda. Anzi posso dirti che non solo c’è stima professionale, ma c’è un’amicizia che va oltre il campo. Era terminata la partita di Vinovo, dopo mezz’ora e c’è stata una discussione normale con la team manager della Juventus. Sono passati le persone addette alla Federazione ed hanno travisato tutto. Ad un certo punto Rita Guarino ha detto che non fa nulla, ma la team manager ha lanciato una bestemmia pesante ed io sono rimasto sbigottito. Ecco com’è andata la vicenda, la società sta già facendo ricorso per un’accusa davvero grave e priva di fondamento”.

La Redazione