Da Fiume a Bologna, Gattuso non ha risparmiato nessuno

L’intervallo di Rijeka-Napoli, hanno tremato le mura negli spogliatoi, dove Gattuso davvero non ha fatto finta di nulla dopo il primo tempo negativo della squadra in Croazia. La squadra ha reagito ed ha vinto la sfida di Europa League. Come se non bastasse, ha spedito in Tribuna Mario Rui e Ghoulam, perchè passeggiavano in allenamento alla viglia della sfida di Bologna. Il Napoli per fortuna, nonostante il ritardo del volo, ha vinto e dimostrato tutto il suo valore contro i felsinei. A fine gara non ha avuto peli sulla lingua. “Scudetto? Chi me lo chiede lo mando a fanc… . Sul modulo dico che mi hanno rotto le scatole per mesi che dovevo passare al 4-2-3-1, la sconfitta con il Sassuolo invece dovevo cambiare. Dico che ci sono troppi professori in televisione, fatemi fare il mio lavoro, se sbaglio me ne vado a casa. Quando perdiamo ci metto il mio faccione e dico quello che penso, ma dopo la sconfitta contro i neroverdi ne ho sentite tante, perciò non mi sembrava giusto. Mario Rui e Ghoulam? Si sono fatte delle belle passeggiate a Castel Volturno, ma ho deciso di portarli in Tribuna, perchè meglio seguire la squadra dal campo che dalla poltrona di casa”.

Fonte: CdS