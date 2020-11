Covid-19 – Tre calciatori della Roma positivi e a rischio per il Napoli

Il calcio cerca di andare avanti, tra mille difficoltà, dettate dal calendario delle nazionali, ma anche dal Covid-19 che non lascia scampo alle squadre. Ultima la Roma di Paulo Fonseca, 14 punti come il Napoli, ma con ben tre casi di positività. I calciatori in questione sono: Fazio, Santon e Pellegrini, per loro 14 giorni di isolamento, poi si faranno i test per capire se potranno di nuovo scendere in campo. Ad oggi rischierebbero di saltare la gara contro gli azzurri del 29 Novembre alle ore 20,45 che i giocherà allo stadio San Paolo.

Fonte: CdS