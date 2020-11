COPPA ITALIA FEMMINILE – Data e orario del recupero Pomigliano-Juventus

La Coppa Italia femminile conosce le date di recupero per le gare rinviate a cause del Covid-19, per quanto riguarda la seconda giornata. Mercoledì 19 Novembre alle ore 15,00 sfida di prestigio per il Pomigliano in casa contro la Juventus. Ecco il resto delle sfide.

Mercoledì 18 Novembre

Chievo Verona-Empoli Ladies ore 16,00

Cittadella-Florentia ore 18,00

Roma femminile-A.s. Roma ore 19,00

Mercoledì 19 Novembre

Cesena-A.c. Milan ore 14,30

Pomigliano femminile-Juventus Women ore 15,00

Pontedera-Sassuolo ore 15,00

Brescia-Inter ore 20,00

Fonte: tuttocalciofemminile.com