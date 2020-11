Ceccarini: “Milik? Non escludo una pista inglese e due italiane”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito delle strategie di mercato del club azzurro: “Il contratto di Gennaro Gattuso sicuramente sarà rinnovato, molto probabilmente accadrà nella prossima settimana. E’ tutto fatto, sarà un prolungamento biennale per l’allenatore calabrese. Hysaj e Maksimovic? Io stravedo per l’esterno destro albanese, la situazione è tutta da valutare, sono in attesa di una chiamata. Mentre per quanto riguarda Milik, non escludo le piste inglesi Tottenham ed Everton, mentre in Italia potrebbero rifarsi sotto sia Roma che la Fiorentina”.