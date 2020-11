Castelvolturno: Gattuso per domani chiederà aiuto alla Primavera. Ora i nazionali sono 16

Dunque, ci sono sedici convocati con le Nazionali e per la ripresa ne resteranno meno di una decina: servirà la Primavera per allestire una partitina in famiglia Sarà come sempre una sosta per modo di dire e al Milan Gattuso non comincerà a pensare quando avrà l’organico a disposizione, perché accadrà a qualche giorno dalla partita, ma da subito, parlando con quelli che sono rimasti e spingendoli già a calarsi nella atmosfera di una sfida che stavolta qualche altra verità può aggiungerla. Intanto, Castel Volturno resta (quasi) vuota: Meret, Insigne e Di Lorenzo sono con la Nazionale italiana; Mertens è con il Belgio; Zielinski e Milik con la Polonia, Elmas con la Macedonia. Fabian Ruiz con la Spagna; Hysaj con l’Albania; Lobotka con la Slovacchia, Rrahamani con il Kosovo; Mario Rui con il Portogallo; Koulibaly con il Senegal; Osimhen con la Nigeria; Lozano con il Messico e Ospina con la Colombia. Rientreranno quasi tutti – la maggior parte – il 19 novembre e dunque gli resteranno due allenamenti per preparare il personalissimo derby del cuore che sarà in programma il 22 novembre. E’ il calcio moderno e non ci sono alternative.

A. Giordano (Cds)