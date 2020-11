Per il Sassuolo non è certo stata una domenica felice, non solo per la sconfitta per 4-0 contro la Juventus, scontro al vertice, ma anche per il suo allenatore Piovani. Il tecnico delle neroverdi ha avuto una giornata di squalifica per aver rivolto nel finale di gara una frase offensiva nei confronti del mister delle bianconere Rita Guarino.

Fonte: tmw Giovanni Albanese