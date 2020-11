Calcagno: “I calciatori per via delle nazionali sono sovraesposti”

Umberto Calcagno presidente AIC, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Servirebbe uniformità di giudizio. Non conosco la sentenza su Juve-Napoli e non posso commentare. Il principio di parità competitiva e va auspicato che questo ci sia. Riuscire a continuare con il nostro spettacolo ed il nostro sport credo sia un fatto positivo in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo. I calciatori con tutti questi impegni della nazionali rischiano di essere sovraesposti soprattutto con un calendario così fitto”