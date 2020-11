Bellinazzo: “Nations League creata solo per interessi economici rispetto a salute e pandemia”

Bellinazzo: “Nations League e la UEFA: interessi economici primari rispetto a salute e pandemia”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Bellinazzo, Sole24Ore: “È una questione economica per tutto il sistema calcio, non solo per la Nations League. Il tema vero è che i calciatori vengono pagati dai club, la UEFA lamenta un danno di parecchie migliaia di euro. La Nations League è fatta con l’intento di lucrare il più possibile ed aumentare l’appeal delle Nazionali al di fuori dei grandi tornei: attualmente è tutto inutile sportivamente e un torneo che mette a rischio la salute dei calciatori e dei cittadini. Dei primi perché mischia giocatori che provengono da diverse squadre, diversi Paesi e con protocolli diversi, esponendoli a maggior rischio di infortuni. Tutte le parti in causa fanno i propri interessi e si remano tutti contro”.