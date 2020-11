Bagni: “Il Napoli può vincere lo Scudetto, Rino continuerà col 4-2-3-1”

Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete:

Scudetto?

“Il Napoli lo può vincere, l’ha dimostrato per valore. Non voglio rischiare che Gattuso mi mandi a quel paese ma questo pensiero l’ho avuto sin dall’inizio per le difficoltà che poteva avere la Juventus con il cambio di allenatore e il modo di giocare. L’Inter è la mia favorita ma è stata la più altalenante di tutti. Il Napoli ha fatto pochi passi falsi, ha avuto qualche calo di ritmo ma pochi. Tutto quello che ha fatto è andato oltre le più rosee aspettative. La squadra ha dei valori importanti. Non deve rischiare di mettere a repentaglio una partita come quella di Bologna, che aveva gestito per 75′, per un allentamento mentale più che fisico”.

Le parole di Gattuso?

“Abbiamo capito che Rino continuerà con questo modulo, che gli piace. Giusto rispettare il suo lavoro. Poi se qualche volta al posto di Mertens giocherà un centrocampista offensivo a noi non interessa, l’importante è che ci sia la mentalità giusta. E fidarsi di lui, che quando vede due calciatori che non rendono li manda in tribuna. Se non ha fatto il 4-3-3 in questo momento, con Mertens che non sta benissimo, secondo me non lo ripeterà”.