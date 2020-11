ATLETICA: Roma ospiterà gli Europei del 2024

A cinquant’anni dall’edizione del 1974, tenutasi nella capitale, European Athletics ha riassegnato a Roma gli Europei 2024 di Atletica Leggera. Sarà la terza volta per l’Italia. Dopo novant’anni dall’evento inaugurale di Torino 1934. Roma ha prevalso sulla polacca Katowice. Con la preferenza di quattordici membri, su sedici, del Council della EA. La decisione è giunta al termine dell’evento di presentazione delle due candidature. Svolto in videoconferenza. Una clip ha raccontato e promosso le bellezze e la solidità del progetto Roma 2024. Suffragata dall’intervento del presidente FIDAL Alfio Giomi. Roma di nuovo, dunque, al centro dell’atletica europea. L’Olimpico accolse per la prima volta l’evento nel 1974. Quello dalla volata d’oro nei 200 metri dell’indimenticabile Pietro Mennea. Argento, poi, nei 100 e nella 4×100. Edizione ricordata anche per il primo podio tra Europei, Mondiali e Olimpiadi per Sara Simeoni. Bronzo nel salto in alto. Ed anche per il bronzo di Giuseppe Cindolo nei 10.000 metri. L’assegnazione avviene a sessant’anni dai Giochi Olimpici della Capitale. Lo Stadio Olimpico sarà il centro dei Giochi Europei. Che però coinvolgeranno anche altri famosi luoghi della città. Il lancio del peso tra il Colosseo e l’Arco di Costantino. La marcia nel viale delle Terme di Caracalla. E per la mezza maratona il percorso di Via Pacis. Partenza e arrivo in via della Conciliazione. Incorniciata dalla Basilica di San Pietro.

Fonte: Sky Sport