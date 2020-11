Vicenda Juventus-Napoli. In serata sentenza della Corte d’Appello

Oggi per il Napoli è una giornata importante per quanto riguarda la sentenza di Juventus-Napoli, partita che non si disputò a causa della mancata partenza della squadra di Gattuso. L’Asl Napoli 2 bloccò tutto a causa dei casi di positività di Elmas e Zielinski, oltre al famoso focolaio che ci fu nel Genoa. Il Giudice Mastandrea scrisse nel referto che il Napoli si poteva organizzare anche nella giornata di domenica per raggiungere Torino, com’è successo a Bologna. Il presidente De Laurentiis sarà in video conferenza, visto che per norme Covid-19 non è possibile essere presenti sul posto. La sentenza del Giudice Sandulli della Corte d’Appello, arriverà in serata e in caso di esito negativo si andrà oltre, altrimenti si ripeterà la sfida e si riavrà il punto di penalizzazione.

Fonte: Corriere dello Sport