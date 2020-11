Successo a Bologna, il commento della SSCN: “Victor Victoria!”

Il Napoli sconfigge il Bologna di Mihajlovic tra le mura amiche del Dall’ Ara. Lo fa con un gol di Osimhen. La voce della SSC Napoli commenta così la vittoria degli azzurri: “Victor Victoria! La V azzurra fiammeggia all’orizzonte della Via Emilia”

Il Napoli batte il Bologna con un gol di Victor Osimhen e conquista di cappa e spada la disfida del Dall’Ara. Partita che gli azzurri dominano per oltre un’ora. Dopo una ventina di minuti il Chucky Lozano spacca in due la fascia destra e accarezza il pallone di giustezza per lo stacco di Osimhen sul secondo palo. Poi il Napoli ha svariate occasioni limpide per chiudere la storia, compreso un gol annullato dal VAR a Koulibaly. Nel finale il Bologna sussulta di orgoglio e lancia il suo assalto ma trova il muro di Ospina, imperioso come una fortezza. Finisce con un successo di qualità e carattere. Victor Victoria! Il marchio di Osimhen nel cielo del Dall’Ara…