Sinisa Mihajlovic: “Il Bologna meritava il pari. Giusto che il VAR abbia annullato la rete al Napoli”

I felsinei rischiano contro il Napoli di subire più reti, ma nel finale va ad un passo dal pareggio con Orsolini, dimostrando il carattere del loro allenatore. Sinisa Mihajlovic ne parla a fine gara in conferenza stampa. “Il Bologna quest’oggi ha affrontato una squadra più forte di lei, ma al tempo stesso è stata la gara dove in difesa abbiamo rischiato meno che nelle altre circostanze. Negli ultimi 20 minuti molto bene la squadra, anzi abbiamo avuto l’occasione per pareggiare con Orsolini, perciò avremmo meritato il pareggio. Nonostante le 8 assenze, ho messo in campo una squadra che potesse giocarsela alla pari e ci siamo riusciti. Con questo atteggiamento ci toglieremo tante soddisfazioni. Mi auguro che dopo la sosta di recuperare qualche infortunato, forse Medel. Ha fatto bene l’arbitro ad annullare il gol al VAR, è la prima volta che ci succede, anche se meritavo l’espulsione”.

Fonte: Giorgio Burreddu CdS