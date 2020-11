Rui e Ghoulam: senza rancore, ma se passeggi vai in tribuna…

Entrambi con la squadra, entrambi in tribuna: Mario Rui e Ghoulam. «Conosciamo il nostro allenatore. Non li ha visti attenti nella rifinitura e ha deciso di lasciarli fuori. L’allenatore deve agire come meglio crede», ha spiegato il direttore sportivo Giuntoli a Sky prima della partita

A Gattuso non è piaciuto l’atteggiamento nell’ultima rifinitura a Castel Volturno e ha preso la decisione di tenerli fuori dal match del Dall’Ara e di non mandarli neanche in panchina. «È normale che tutti possono servire però bisogna pedalare in allenamento, loro lo sanno, sono qui da quasi un anno: ho fatto la scelta di lasciarli fuori perché non si sono allenati come dicevo io, hanno fatto delle gran passeggiate. Era troppo facile lasciarli a casa e vedere la partita in poltrona e li ho portati lo stesso per stare con la squadra e si sono visti la partita in tribuna. È importante avere gente che s’impegna durante la settimana e sta sempre sul pezzo. Domani torneranno, senza rancori si va avanti», ha poi spiegato nel dopo partita.

Fonte: Il Mattino