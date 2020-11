Non è il periodo di Pasqua…..e si è visto

Il Mattino ovvio ha bocciato l’arbitraggio di Pasqua (4,5), e lo stesso Abisso al Var poteva intervenire.

Annulla il gol di Koulibaly per un precedente fallo di mani di Osimhen che però nell’azione viene trascinato a terra da Danilo: l’arbitro rivede l’azione al video dopo essersi contultato con il Var ma la decisione lascia molto dubbi. Non punisce Danilo con un possibile secondo giallo per una trattenuta su Osimhen. E non estrae il secondo cartellino a Schouten per un’entrata durissima su Zielinski.