Nei giudizi de Il Mattino la difesa tutta sufficiente, i voti singoli

In difesa c’è stato comunque un top 7 OSPINA Si sente la sua voce quando dirige il reparto, un punto di riferimento per la difesa anche in questo senso. Prezioso in un paio di uscite alte, spesso cerca di piede direttamente Osimhen per evitare il pressing sui difensori azzurri in fase di impostazione dal basso. Grandissima parata negli istanti finali su Orsolini.

6,5 DI LORENZO Dal suo lato c’è Barrow che ha nella velocità la sua qualità migliore e per questo cerca di non concedergli campo palla al piede e lo tiene bene. Preciso negli appoggi a Lozano per il funzionamento della catena destra in fase d’impostazione, molto attento non concede nulla sul suo lato: prova molto concreta.

6,5 MANOLAS Ottimo un recupero in scivolata a tutta velocità su Barrow, il difensore greco oltra a controllare Palacio quando serve va ad aiutare Di Lorenzo a destra per evitare pericolose incursioni dell’attaccante gambiano. Grande anticipo di testa su Soriano sul finire del primo tempo.

6,5 KOULIBALY Chiusura in scivolata rischiosa ma molto efficace su Orsolini in area di rigore, tiene la posizione stringendo su Palacio e a tratti su Barrow quando è lui ad accentrarsi da prima punta. Segna da calcio d’angolo, gol annullato per un fallo di mani precedente di Osimhen rilevato dopo controllo al Var.