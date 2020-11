Italia: Tre novità nei convocati per le sfide degli azzurri

Tre novità per la Nazionale. A seguito della defezione di Ogbonna, che non sarà in gruppo a causa dell’infortunio subìto sabato con il West Ham. E dell’infortunio di ieri sera di Romagnoli nel prepartita di Milan-Verona (da valutare le sue condizioni), il Ct della Nazionale Roberto Mancini ha convocato tre calciatori in più nel gruppo che affronterà mercoledì l’Estonia al “Franchi” di Firenze.

Dal ritiro dell’Under 21 a Tirrenia è in arrivo questa mattina Alessandro Bastoni (seconda chiamata in Nazionale maggiore). Lo seguirà Mattia Zaccagni, protagonista ieri sera a San Siro e alla prima volta in Azzurro. Domani è previsto l’arrivo di Gian Marco Ferrari (4 convocazioni, l’ultima nel marzo 2018, nessuna presenza). Insieme ai compagni di squadra del Sassuolo, al termine del periodo di isolamento.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan)**, Alex Meret (Napoli)**. Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio)*, Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina)*, Leonardo Bonucci (Juventus)**, Davide Calabria (Milan). Domenico Criscito (Genoa)*, Danilo D’Ambrosio (Inter)*, Giovanni Di Lorenzo (Napoli). Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo)*, Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain)**. Gianluca Mancini (Roma)*, Luca Pellegrini (Genoa)*, Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma)*;

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter)*, Gaetano Castrovilli (Fiorentina)*, Bryan Cristante (Roma)*, Roberto Gagliardini (Inter)*, Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo)*, Lorenzo Pellegrini (Roma)*, Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan), Mattia Zaccagni (Verona);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo)*, Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo)*, Federico Chiesa (Juventus)**. Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo). Ciro Immobile (Lazio)*, Lorenzo Insigne (Napoli)**, MoiseBioty Kean (Paris Saint Germain)**, Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Pietro Pellegri (Monaco);

* risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti

**sono autorizzati a raggiungere il raduno martedì 10 novembre entro le ore 22. Fonte: FIGC.it