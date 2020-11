Moncalvo: “In questa situazione di equilibrio i quattro punti tolti al Napoli sono decisivi”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista: “I quattro punti tolti al Napoli sono, in questa situazione di equilibrio, decisivi. Sempre una coincidenza che certi fatti accadono contro la Juventus? Ahimè, no. De Laurentiis e Lotito dovrebbero lasciare da parte la loro asprezza e tener conto che, di fronte ad una partita truccata come quella dei tamponi, bisogna stare attenti. Contro i colossi, la bilancia pende verso chi è più potente. Il precedente di Juventus-Napoli ha messo l’acquolina in bocca a molti, si vuole vincere a tavolino a tutti i costi fottendosene dello sport, della correttezza. Ognuno ci prova. Barigelli nell’editoriale della Gazzetta dello Sport dice una frase di una gravità tremenda: “Raccontano che Lotito abbia una sua massima che gli piace ripetere: le leggi per gli amici si interpretano, per i nemici si applicano”. In ogni caso, dice Barigelli che: “Se fosse accaduto in passato, penso che stavolta andrà diversamente. Deve andare diversamente”. Tutti questi interpretatori della legge sul Covid, il positivo, il tampone, tutti questi spaccatori del capello in 4, li stanno aspettando al varco. Stamattina era previsto che Pulcini si presentasse davanti alla Procura Federale, ma ha mandato una comunicazione che per ragioni di salute, non poteva andare. Pulcini era già stato convocato, senza presentarsi, quando non lo fai per due volte scatta il deferimento. Siamo alla presenza di un altro giallo: la prima convocazione era arrivato con una PEC che è stata visionata in ritardo, motivo per cui non si è presentato. Stiamo attenti per questi disobbedienti del palazzo: De Laurentiis e Lotito, vanno castigati e devono capire la lezione. Scudetto al Napoli? Se gli ridanno i quattro punti.”