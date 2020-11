Il Mattino- Premiato l’asse offensivo Lozano-Osimhen!

Ieri solo un goal e il reparto offensivo brilla per 2 giocatori. Ecco i voti de Il Mattino per gli attaccanti del Napoli

7 LOZANO

Grande numero in dribbling e assist perfetto sulla testa di Osimhen per il gol d’apertura del Napoli. Parte forte mettendo in grande difficoltà Denswil e gli va sempre via nell’uno contro contro uno sia quando punta verso l’esterno sia quando si accentra. Toccato duro da Danilo ammonito.

5,5 MERTENS

Prova due volte la sua conclusione tipica a giro di destro ma il pallone si perde alto sulla traversa. Gioca tra le linee e stavolta tocca più palloni anche perché tende ad allargarsi maggiormente sulla sinistra. Ruba una gran palla a Schouten in pressing ma non riesce a pungere.

5,5 INSIGNE

Sciupa una palla gol sul passaggio di Fabian Ruiz girando alto il destro. Parte da sinistra e si accentra per dare spazio alle avanzate di Hysaj. Il capitano rientra dal primo minuto e cresce con il passare dei minuti ma non centra il bersaglio grosso anche se prova più volte a concludere.

6,5 OSIMHEN

Segna di testa alla prima occasione della partita, un gol da grande opportunista, la prima in trasferta, dopo quella al San Paolo contro l’Atalanta. Cercato spesso

da Ospina protegge palla per giocarla ai compagni, nella ripresa ha più profondità ma non riesce a sfruttarla nel migliore dei modi