Il Cds vota Bakajoko re in mediana e trova un “mezzo” flop

Il Napoli, cercava una prestazione convincente a Bologna, dopo la gara in Croazia contro il Rijeka e l’inizio al “Dall’Ara” è promettente. Azzurri subito aggressivi e il gol arriva con Osimhen. La punta nigeriana svetta di testa su splendido cross di Lozano. I felsinei fanno fatica a costruire azioni di gioco, anzi rischiano il raddoppio, ma Mertens e Insigne sprecano da buona posizione. Nella ripresa gol annullato dal VAR, molto dubbio a Koulibaly, per mani di Osimhen, ma la punta nigeriana viene strattonato prima. Nel finale sale in cattedra Ospina che salva su Orsolini e sulla stessa azione Hysaj fa muro su Palacio. Secondo il CdS bene i centrali Koulibaly e Manolas.

Ospina 7 – Nel primo tempo deve fare la guardia al bidone di benzina, nessuno del Bologna gli crea grattacapi. Come anche per gran parte del secondo. Negli ultimi attimi salva la vittoria costruendo un miracolo su tiro di Orsolini.

Di Lorenzo 6 – Lavora soprattutto dalla parte di Barrow e appena può lo riattacca per sovrapporsi a Lozano, che gli gioca davanti.

Manolas 6,5 – Sempre attento e concentrato, non si fa superare nemmeno quando quelli del Bologna cercano di sfuggirgli in velocità.

Koulibaly 7 – Gattuso gliele fa giocare tutte e inevitabilmente ognii tanto non è lucido e impeccabile nelle chiusure e nei disimpegni. Ma attenzione, stiamo parlando solo di un paio di situazioni. Firma il gol del 2-0, ma il Var glielo annulla per un mano di Osimhen.

Hysaj 6 – Copre Orsolini, che a dire la verità qualche volta lo salta ma poi l’albanese ha le capacità di recuperarlo. Nel finale si fa sorprendere, ma Ospina rimedia il suo errore.

Bakayoko 7 – Fa tanta legna in mezzo al campo, sul piano della quantità non puoi dirgli niente ma nella fase passiva in certe situazioni qualche affanno lo vive. Nel secondo tempo domina in mezzo al campo.

Fabian Ruiz – 6 Non è al meglio delle sue infinite potenzialità ma sa sempre cosa deve fare in tutte e due le fasi del gioco. Cala nella seconda parte.

Lozano 7 – Nasce da una sua giocata importante e da un suo cross messo in mezzo il gol di Osimhen, è sempre una spina piantata sui fianchi di Denswil.

Politano (30’ st) sv – Entra e fabbrica qualche piroetta, che non portano a niente.

Mertens 5,5 – E’ la bestia nera del Bologna, cerca il gol in tutti i modi ma due suoi palloni calciati a giro finiscono fuori. Non è la sua serata.

Zielinski (30’ st) sv – Porta qualità nell’ultima fetta di partita.

Insigne 6 – Torna dal primo minuto e si fa rispettare sia con il suo grande spessore tecnico che con il mestiere. Calcia una punizione dalla sua mattonella ma il pallone finisce alto di poco sopra la traversa.

Elmas (38’ st) sv – A dire la verità una volta entrato non combina niente di particolare.

Osimhen 7 – Firma il gol del vantaggio approfittando di un paio di erroracci dei difensori del Bologna, lavora tanto. Sul gol in mischia di Koulibaly commette un fallo di mano. Esce per fine carburante e perché Gattuso lo vede particolarmente su di giri.

Petagna (38’ st) sv – Fa un paio di volte le sportellate con Danilo, tutto qua.

Gattuso (all) 6,5 – E’ un Napoli che difende bene, anche se in certe situazioni finisce per concedere tanto, e che quando attacca crea sempre qualcosa di buono. Comanda le operazioni per 75 minuti ma nel finale il suo Napoli rischia di rovinargli la domenica.

C. Benforti (CdS)