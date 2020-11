I voti degli azzurri – Ecco…trovato anche il flop

Una prova di carattere e di grande attenzione, questo aveva chiesto Gattuso e a Bologna in questo senso è arrivata la risposta che si attendeva. La squadra azzurra dopo il match di Europa League con il Rijeka ha reagito come approccio mentale e si è concessa una sola vera distrazione, che però poteva dimostrarsi fatale, nell’occasione finale concessa ad Orsolini. A livello di gioco offensivo però il Napoli è ancora lontano dalle sue prestazioni migliori perché anche a Bologna nonostante il predominio del gioco non ma ha mai chiamato Skorupski a un particolare lavoro. In attacco brilla Lozano e Osimhen festeggia il ritorno al gol. Fonte: Il Mattino

OSPINA 7

DI LORENZO 6,5

MANOLAS 6,5

KOULIBALY 6,5

HYSAJ 6,5

FABIAN RUIZ 6

BAKAYOKO 6,5

LOZANO 7

MERTENS 5,5

OSIMHEN 6,5

ZIELINSKI 6

POLITANO s.v.

ELMAS 6

PETAGNA ss