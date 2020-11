Hirving Lozano: “Devo migliorare nella fase difensiva. Gattuso? Splendido rapporto professionale”

Ieri Hirving Lozano ha disputato un’ottima partita, l’assist vincente per Osimhen e poi lavoro in fase di copertura, come piace a Gattuso. A fine gara le parole del messicano. “Sono contento della prestazione della squadra, per quanto mi riguarda devo migliorare nella fase difensiva, perciò ci sono i margini di crescita. Gattuso? E’ uno splendido rapporto professionale, con il mister si lavora tutti i giorni, poi è chiaro che se non ti impegni al massimo lui ti punisce. Successe a me quella volta, ma poi ti perdona se poi dimostri di dare il massimo. Insomma il classico bastone e poi la carota”.

Fonte: Corriere dello Sport