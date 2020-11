Gennaro Gattuso: “Giù le mani dal Napoli. Lo scudetto? Vi mando a fan…”

Gli azzurri espugnano il “Dall’Ara” di Bologna per 0-1, grazie alla rete di Osimhen che di testa sfrutta il cross di Lozano. Nel finale Ospina si supera su Orsolini da pochi passi. A fine partita le parole di mister Gattuso. “Giù le mani dal Napoli, sembra che avevamo perso cinque partite, ma in realtà sono solo due. Io quando devo criticare la squadra, ci metto il mio bel faccino e dico quello che penso. A Bologna mi è piaciuto l’atteggiamento, lo spirito di gruppo, però come dico sempre bisogna stare sul pezzo. Lo scudetto? Vi mando a fan…, lasciateci lavorare, senza fare pressioni a questi ragazzi, che sono giovani e ogni tanto hanno giornate no. Sul modulo, mi rompevano le scatole che dovevo passare al 4-2-3-1, ora per una partita persa e giocata meno bene, dovevo cambiare. Fate sbagliare me, se succede me ne vado a casa. Mario Rui e Ghoulam? Non si sono allenati bene, ma ho deciso di portarli con noi e seguire in Tribuna che è meglio del divano da casa”.

Fonte: CdS