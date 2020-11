Gattuso: “Scudetto? Vi mando a fan**lo se lo dite”

Non il miglior Napoli, ma comunque una vittoria importante che riporta la squadra di Gattuso ai primi posti della classifica. «Sento sempre troppe critiche, non dobbiamo vincere lo scudetto o ammazzare le altre squadre. Dobbiamo avere calma e tenere tutti sul pezzo lavorando in settimana» ha subito spiegato l’allenatore azzurro. «A tratti abbiamo delle giornate no e dobbiamo evitarlo, quando subiamo le legnate dobbiamo reagire come fatto oggi. Mario Rui e Ghoulam? Sono cose mie e dei miei calciatori: ieri hanno passeggiato, ma li ho portati qui perché era troppo facile stare sul divano. Domani si guarda avanti, è un altro giorno».

«Sono soddisfatto di quanto fatto, ma non mi piacciono le cose che sto sentendo nell’ultimo periodo» ha continuato Gattuso a Sky Sport. «Ci sono troppi maestri a Napoli, tante chiacchiere sulla squadra o sul modulo. Se sbaglio ne pagherò le conseguenze e andrò a casa. In questo momento Mertens ci sta mancando: nelle ultime partite ha sbagliato cose che di solito non sbaglia. Produciamo tanto ma non chiudiamo le partite. Siamo stati ad arginare il Bologna oggi. Scudetto? Vi mando a fan**lo se lo dite» ha detto con un sorriso. «Nazionali? Mi faccio il segno della croce ogni volta che ci va un mio calciatore». Fonte: Il Mattino