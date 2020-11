Gattuso ci spera: più Mertens e meno gare nazionali!

A far sorridere Gattuso ci pensa Osimhen. Ma il tecnico del Napoli rivorrebbe, come tutti, il solito Mertens e, se potesse, qualche partita delle Nazionali in meno…Il Napoli ha punto poco a Bologna. «In questo momento ci sta venendo a mancare Mertens. Lo conoscete meglio di me, era una sentenza dalla sua mattonella. Di solito non perdona, nelle ultime gare ha avuto due occasioni a partita» . Gran prova di Ospina: il dualismo con Meret? « Loro lo sanno, faranno 35 partite uno e 30 un altro. Ci vuole impegno, ci vuole serietà. Se stanno sul pezzo si può fare tutto, ho due ottimi portieri, di qualità. Meret è migliorato tanto nelle giocate coi piedi e può farlo ancora, perché ci sta lavorando. Li scelgo in base a come gli avversari vogliono venire a prenderci». Chiusura sulle nazionali. «Delle amichevoli si può fare a meno, ma questo spetta all’Uefa: mi faccio il segno della croce per tutti i nazionali, spero che mi andrà bene. Se devo dire la mia forse non va bene per i miei colleghi che le allenano ma è difficile mandare i giocatori in giro in questo periodo».

Il Mattino