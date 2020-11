Gallo: “Gattuso prova a diminuire la tensione, ma una cosa mi colpisce…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimiliano Gallo, giornalista.

“Polemica di Gattuso sui maestri? In linea di massima lui ha le sue ragioni. Però colpisce il fatto che abbia scoperto dopo 11 mesi che Napoli è una città che mette pressione. Dopo il Sassuolo c’è stata un’esagerazione ma nei mesi precedenti il giudizio è stato anche eccessivamente positivo. Lui viene considerato l’uomo che ha preso la squadra dal disastro totale per portarla alla vittoria di un coppa. Ora chiaramente si è alzata l’asticella ma qui è difficile navigare sott’acqua. L’anno del primo Scudetto, a 4 giornate dalla fine il Napoli perse a Verona e la squadra fu massacrata. Poi si vinse con il Milan e Maradona se ne lamentò. Napoli da Scudetto? Gattuso prova a diminuire le tensioni. Questo è un campionato strano: le due favorite balbettano in maniera evidente, quindi è tutto aperto. Ci sono 4-5 squadre in lizza, tra cui anche il Napoli che è una squadra forte. Non è la favorita ma il Napoli è tra queste. Ricorso in appello? Non sono fiducioso”.