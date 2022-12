Forgione, scrittore: “Osimhen ha qualità enormi, ma non lo vedo ancora integrato. Insigne? Grande calciatore, ma…”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Angelo Forgione, scrittore. “Mario Rui e Ghoulam sono finiti in tribuna a Bologna anche perché distratti dall’invidia nei confronti di chi sta giocando da titolare al loro posto. Penso che la scelta di Gattuso non possa far altro che spronarli a dare il meglio nelle prossime settimane. Successe pure a Lozano l’anno scorso”. Ieri a Bologna il match winner è stato Osimhen. “Calciatore in possesso di qualità enormi – ha detto Forgione a Radio Crc – come tutti gli africani, ha vissuto un’infanzia che l’ha temprato. Lo aiuterà ad inserirsi al meglio. Al momento, però, non lo vedo ancora integrato al massimo. Deve lavorarci ancora su”. Infine un commento sul contributo di Insigne. “Insigne è un grande calciatore – ha detto Forgione a Radio Crc – è un simbolo del Napoli e della Nazionale. Io, però, avrei preferito che la fascia di capitano fosse stata consegnata a qualche altro giocatore del Napoli. Insigne sente troppo le pressioni. L’assenza del pubblico sugli spalti lo sta aiutando a restare sempre lucido e a tentare le giocate senza il timore di essere contestato”

