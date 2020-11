E’ terminato dopo appena otto giornate il campionato di Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Confermato in estate dalla dirigenza viola dopo aver sostituito nella scorsa stagione Vincenzo Montella. L’allenatore è stato esonerato in virtù degli appena otto punti raccolti dalla squadra in questo inizio di stagione. Al suo posto, è pronto per tornare in viola Cesare Prandelli. Fonte: TuttoMercatoWeb.com