Ecco i voti del Mattino per il centrocampo: sufficienze piene!

Il centrocampo del Napoli soprattutto nel primo tempo è risultato imperioso contro il Genoa, ecco i voti de il Mattino:

6 FABIAN RUIZ

Lo spagnolo è il regista, tocca tanti palloni e fa girare la squadra: gioca semplice ma in maniera efficace cercando di non portare palla e trova spesso Lozano per il primo appoggio. Bella l’intuizione per Insigne che il capitano non riesce a sfruttare al meglio, gioca semplice ma senza particolari guizzi.

6,5 BAKAYOKO

Si piazza a protezione della difesa, bravo a proteggere palla dall’attacco in pressing degli avversari. Guadagna punizioni preziose, efficace in fase di non possesso per dare copertura nel 4-2-3-1 di Gattuso. Abilissimo nel tenere palla resistendo agli interventi duri degli avversari.