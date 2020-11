David Ospina: “Cosa manca al Napoli? Credere più nelle sue capacità”

Se il Napoli ottiene un successo sul campo del Bologna, oltre ad Osimhen, deve ringraziare il suo portiere David Ospina decisivo nel finale di gara. Ecco le parole dell’estremo difensore in mixed-zone. “La parata su Orsolini? Ho fatto solo il mio dovere, quando sono chiamato in causa cerco sempre di farmi trovare pronto e per fortuna è andata bene. Il Napoli si sa è forte, questo è evidente, ci dobbiamo credere per ottenere il massimo e restare al vertice della classifica. E’ importante che noi tutti lo sappiamo, perciò dobbiamo sempre dare il 100%”.

Fonte: CdS